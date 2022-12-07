Toprak Ürünleri Kurumu'ndan duyuru!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu ülkemiz hayvancılarının desteklenmesi maksadıyl karma yemin satış fiyatlarında indirime gitmiştir.
Buna göre; bu günden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya başlayan yeni satış fiyatları aşağıdaki gibidir.
Cinsi TL
50 Kg./Torba
Peşin Satış Fiyatı TL
50 Kg./Torba
35 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı TL
50 Kg./Torba
70 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı
1 Sığır Besi Geliştirme Yemi – 15 Protein 400.00 410.00 420.00
2 Sığır Besi Bitirme Yemi – 15 Protein 410.00 420.00 430.00
3 Sığır Süt Yemi – 19 Protein 430.00 440.00 450.00
4 Sığır Süt Yemi – 21 Protein 460.00 475.00 490.00
Değerli hayvan besleyicilerimize saygı ile duyurulur.