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Toprak Ürünleri Kurumu'ndan duyuru!

Toprak Ürünleri Kurumu, karma yem fiyatlarında indirime gidildiğini duyurdu.

07 Aralık 2022 Çarşamba 14:07
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Toprak Ürünleri Kurumu'ndan duyuru!



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu ülkemiz hayvancılarının desteklenmesi maksadıyl karma yemin satış fiyatlarında indirime gitmiştir.

Buna göre; bu günden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya başlayan yeni satış fiyatları aşağıdaki gibidir.

Cinsi TL

50 Kg./Torba

Peşin Satış Fiyatı TL

50 Kg./Torba

35 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı TL

50 Kg./Torba

70 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı

1 Sığır Besi Geliştirme Yemi – 15 Protein 400.00 410.00 420.00

2 Sığır Besi Bitirme Yemi – 15 Protein 410.00 420.00 430.00

3 Sığır Süt Yemi – 19 Protein 430.00 440.00 450.00

4 Sığır Süt Yemi – 21 Protein 460.00 475.00 490.00

Değerli hayvan besleyicilerimize saygı ile duyurulur.

Son Güncelleme: 07.12.2022 15:14
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanlığıIndirimFiyatKarma YemToprak Ürünleri Kurumu
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