TÜK, karma yem satış fiyatlarında 2 TL indirim yaptı

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), karma yem satış fiyatlarında torba başına 2 TL indirim yaptı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamasına göre, hayvan besleyicilerin desteklenmesi amacıyla alınan karar 18 Haziran’dan itibaren uygulamaya girdi.

Bakanlık açıklamasında, “Bakanlığımıza bağlı Toprak Ürünleri Kurumu, T.C. Tarım Kredi Yem A.Ş. firması ile yapmış olduğu temaslar neticesinde, satışını yapmakta olduğu tüm karma yemlerin alım fiyatlarında torba başına 2 TL indirim sağlamış olup, bu indirimi; hayvan besleyicilerimizin desteklenmesi amacı ile 18/06/2019 tarihinden itibaren satış fiyatlarına uygulamıştır” denildi.