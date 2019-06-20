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TÜK, karma yem satış fiyatlarında 2 TL indirim yaptı

TÜK,  karma yem satış fiyatlarında torba başına 2 TL indirim yaptı.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:43
TÜK, karma yem satış fiyatlarında 2 TL indirim yaptı

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK),  karma yem satış fiyatlarında torba başına 2 TL indirim yaptı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamasına göre, hayvan besleyicilerin desteklenmesi amacıyla alınan karar 18 Haziran’dan itibaren uygulamaya girdi.

Bakanlık açıklamasında, “Bakanlığımıza bağlı Toprak Ürünleri Kurumu, T.C. Tarım Kredi Yem A.Ş. firması ile yapmış olduğu temaslar neticesinde, satışını yapmakta olduğu tüm karma yemlerin alım fiyatlarında torba başına 2 TL indirim sağlamış olup, bu indirimi; hayvan besleyicilerimizin desteklenmesi amacı ile 18/06/2019 tarihinden itibaren satış fiyatlarına uygulamıştır” denildi.

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Son Güncelleme: 20.06.2019 13:48
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TÜKKarmaYemHaberKıbrıs2TLIndirimGündem
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