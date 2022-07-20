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Tüm gözler Avrupa Merkez Bankası’na çevrildi

Avrupa Merkez Bankası’nın daha agresif bir faiz artırımına gidebileceği beklentisi Euro’yu kuvvetlendirirken; yarın Euro’nun kaderi çizilecek.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 19:56
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Tüm gözler Avrupa Merkez Bankası’na çevrildi
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Avrupa Merkez Bankası’nın daha agresif bir faiz artırımına gidebileceği beklentisi Euro’yu kuvvetlendirirken; yarın Euro’nun kaderi çizilecek. Peki, karar sonrası Euro nasıl hareket edebilir? Avrupa ekonomisinde neler oluyor? Krizin ayak sesleri yakın mı?

Küresel enflasyonist risk Merkez Bankalarını sıkılaşma politikalarında daha agresif adımlar atmaya itiyor. Bunun bir örneğini de Avrupa Merkez Bankası’nda (ECB) görüyoruz. Avrupa tarafında da yükselen enflasyonun önüne geçilememesinin bir sonucu olarak, ECB’den politika faizinde artırıma gitmesi bekleniyor.

İçinde bulunduğumuz haftanın en önemli gündem maddesi olan, ECB Faiz Kararı yarın Türkiye saati ile 15:15’te açıklanacak. Bankanın 11 yıl aradan sonra ilk faiz artırımını gerçekleştirmesi bekleniyor. Piyasa beklentisi, Avrupa Merkez Bankası’nın 25 baz puan faiz artırımına gitmesi yönündeyken; düzelemeyen enflasyon görünümü sebebiyle faiz artırım beklentisinde 50 baz puan ihtimali de sürpriz bir şekilde kuvvetleniyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda temmuz ayındaki toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımına gidilebileceğini belirtirken; ihtiyaç olunması halinde 25 baz puandan daha güçlü bir faiz artırımı yapabileceğini vurgulamıştı.

EURO GÜÇLENİYOR

Euro, faiz artırım beklentisiyle yeni haftaya yükselişle başlarken; dünkü işlemlerde faiz artırımının daha agresif olabileceği ihtimalinin kuvvetlenmesiyle, Dolar karşısında 1,02 seviyesinin üzerine çıktı. EuroDolar paritesi, yeni günde de yükselişini sürdürüyor. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırımı ve ileriye yönelik vereceği olası şahin mesajların Euro’yu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Euro geçtiğimiz hafta salı günü, 20 yıl aradan sonra ilk kez dolar ile eşitlenmişti. Euro’da yaşanan değer kaybında ABD para birimi doların dünyada güçlenmesi ve ECB’nin faiz artırımlarında daha sakin davranabileceği beklentisi etkili olmuştu. Uzmanlar, Avrupa'da işlerin daha da kötüleşebileceği bir senaryoda EuroDolar paritesinde 0,90 seviyesine kadar bir gerileme yaşanabileceğini bekliyor.

ENFLASYONDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı enflasyon rakamları dün açıklandı. Buna göre; 19 üye ülkeli Euro Bölgesi'nde enflasyon yıllık bazda yüzde 8,6 seviyesine yükselerek tarihi rekorunu kırdı. 27 üye ülkeli Avrupa Birliği'nde ise yıllık enflasyon, önceki yılın aynı ayına göre artış göstererek yüzde 9,6 oldu. Enflasyondaki yükselişte, temel gıda ve enerji ürünlerindeki yükseliş öne çıkıyor.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez BankasıEkonomiEuro
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