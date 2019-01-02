Turkcell & Samsung İş birliği

Kurulduğu günden bu yana iletişim dünyasındaki yenilikleri, dünyayla eş zamanlı olarak ülkemize getiren, ürün ve hizmetleri ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya önem gösteren Kuzey Kıbrıs Turkcell, teknolojinin küresel devlerinden Samsung ile iş birliğini 2019’da da devam ettirecek.

Samsung Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Turk Cumhuriyeti’ne gelen Samsung Türkiye Direktörü Jongrim Lee başkanlığındaki üst düzey heyet geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’e ziyarette bulundu. Toplantıda Samsung ve Turkcell heyetleri, 2018 yılında KKTC’deki Samsung cep telefonu pazarının değerlendirilmesi ile 2019 yılında GSM pazarında yer alması öngörülen Samsung cep telefonlarının planlaması detaylı biçimde ele alındı.