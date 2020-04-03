Türkiye'de Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12,61 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,57, Yİ-ÜFE yüzde 0,87 artış gösterdi.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,86 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 3,22, geçen yılın mart ayına göre yüzde 8,50 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasının yüzde 0,53, yıllık enflasyonun yüzde 11,81 olacağını öngörmüştü.