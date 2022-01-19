Künye
Kıbrıs 8
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Terör estirdiler!
Terör estirdiler!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş yaptı
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş...
18 adet çeki sahteleyip tedavüle sürdü
18 adet çeki sahteleyip tedavüle...
Tartıştığı Eşini Bıçak Gösterip Ölümle Tehdit Eden Eşi, Tutuklu Yargılanacak
Ölümle tehdit
Flaş Haber
En soğuk günü yaşıyoruz!
Kapat

Türkiye ile BAE arasında swap anlaşması

TCMB ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 64 milyar liralık swap anlaşması imzalandı.

19 Ocak 2022 Çarşamba 11:16
312 Okunma
Türkiye ile BAE arasında swap anlaşması
banner108

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında swap anlaşması imzalandı.

Konuyla ilgili Merkez Bankası'ndan bir açıklama yapıldı. 

Anlaşmanın büyüklüğünün 18 milyar BAE dirhemi ile 64 milyar Türk Lirası olduğu duyuruldu.

İki ülke arasındaki finansal iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla imzalanan anlaşma 3 yıl geçerli olacak. Karşılıklı mutabakat durumunda anlaşma uzatılabilecek.

BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir" dedi. 

Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise, "Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz Kurları (Dolar, Euro, Sterlin)
Döviz Kurları (Dolar, Euro, Sterlin)
Piyasalarda gün sonu!
Piyasalarda gün sonu!
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim