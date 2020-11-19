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Türkiye Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puanlık artışla yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti.

19 Kasım 2020 Perşembe 13:50
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Türkiye Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puanlık artışla yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, "Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir." denildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verdi.

Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.

Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlama ve sürdürme temel amacına enflasyon hedeflemesi rejiminin gerektirdiği şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerini uygulayarak ulaşacaktır."

Artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısmi kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikleri arttırmaktadır.

Kasım ayına ilişkin takip edilen veriler, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret etmekle birlikte, para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı değerlendirilmektedir."

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