Türkiye Merkez Bankasından likidite hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi hakkında bir duyuru yaptı. Duyuruda şunlara yer verildi:

"Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır."

Ekonomi toplantısı

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde, TCMB ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanlarının da katılımıyla sektörün önde gelen bankalarının genel müdürleri, görüş alışverişinde bulunmak için toplanmıştı.

Salgın döneminde alınan tedbirler ile yapılan uygulamaların ele alındığı ve bu durumun piyasalara etkilerinin değerlendirildiği öğrenilmişti.

Toplantı, yaklaşık 3 saat sürmüştü.