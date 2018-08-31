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Türkiye’de mevduat getirisine vergi düzenlemesi...

Türkiye’de Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintisi düşürüldü, döviz mevduatlarında ise artırıldı.

31 Ağustos 2018 Cuma 13:06
Türkiye’de mevduat getirisine vergi düzenlemesi...

Türkiye’de 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk lirası ve döviz mevduatları için ödenen faizler ile katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından alınan stopaj oranları yeniden düzenlendi.

Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 18 olarak uygulanan oran yüzde 20'ye, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 16'ya yükseltildi. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda uygulanan yüzde 13'lük oran ise değişmedi.

TL MEVDUATLARI

Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 15'lik kesinti yüzde 5'e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12'lik kesinti yüzde 3'e düşürüldü.

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan kesinti oranı ise sıfırlandı.

KAR PAYLARI

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından ise bu oranlar vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanacak. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda sıfırlanacak.

Karar, yayımı tarihinden itibaren 3 ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren 3 ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanacak.

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