Uluslararası Final Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Kampı başlıyor

Uluslararası Final Üniversitesi’nde,6-7-8 Şubat tarihlerinde lise öğrencilerine yönelik ‘Girişimcilik ve Kariyer Kampı’ düzenliyor.

Ülkemizin en geniş katılımlı girişimcilik ve kariyer kampındaki oturumlarda üç gün boyunca geleceklerine yön vermek için önemli bir dönemde bulunan lise son sınıf öğrencilerinin kendilerini tanıyarak doğru tercihler yapmasına destek olunuyor.

Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören lise son sınıf öğrencilerinin kayıt yaptırarak katılabileceği kamp süresince gerek Türkiye gerekse KKTC’nin iş ve eğitim dünyasından başarılı isimler ve psikologlar öğrencilerle bir araya gelecek. Kamp süresince çeşitli söyleşi ve seminerlerde, Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı, aynı zamanda TÖDER Başkanı İbrahim Taşel,Başel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Başel, Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı CNN Türk Başarıya Doğru Programcısı Sait Gürsoy, DreamTalk Kurucusu TEDx konuşmacısı Semih Yalman, Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel,Malpas Otel Genel Müdürü Mert Bölükbaşı, Albank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ahmet Melih Karavelioğlu, Eğitim Uzmanı ve Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü Servet Gülsün Şirin, Psikolog yazar Prof. Dr. A. Kadir Özer, Teknoloji Uzmanı ve Lala Eğitim Kurucusu Furkan Taşel öğrencilerle bir araya gelecek, Eğitimci Emrah Adaklı program moderatörü olarak söyleşi ve seminerleri yönetecek.

Kamp süresince söyleşilerin yanı sıra, öğrencilere yönelik kişilik envanter testleri, mesleki seçime yönelik testler, SWOT analizi, bilişim ve teknoloji girişimleri ve kariyer hedef çalıştayı gibi aktivitelerle öğrencilerin eğilimlerini belirlemelerine yönelik çalışmalar yapılacak.