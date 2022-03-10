Ünlü CEO uyardı: Ekonomi için pandemiden bile kötü olacak

Otomotiv devi Volkswagen’in CEO’su, Ukrayna’da uzun süreli bir savaşın Avrupa ekonomisi için corona virüsü pandemisinden ‘çok daha kötü’ olacağını belirtti.

Financial Times’a konuşan Volkswagen CEO’su Herbert Diess, küresel tedarik zincirlerindeki kesintinin büyük fiyat artışlarına, enerji kıtlığına ve enflasyona yol açabileceğini söyledi. Yüksek enflasyonun tüketicileri ciddi şekilde sıkıştırabileceğine dikkat çeken Diess, “Bu savaşın Almanya ve Avrupa için tehdidi çok büyük” dedi.

DİYALOĞA AÇIK OLMAYA ÇAĞIRDI

Almanya’nın Rusya ile iş ilişkilerini kestiği senaryonun çatışmanın durmaması halinde kaçınılmaz hale geleceğini belirten Diess, böyle bir durumda Almanya’nın artık enerji satın alamayacağını, bunun da Avrupa ve Almanya’yı etkileyebileceğini belirtti.

Rusya’ya azami yaptırımlardan yana olduğunu vurgulayan Volkswagen patronu, “Ancak fırsat olduğunda müzakereye, diyaloğa geri dönmeliyiz, çünkü Ukrayna'da hiç bitmeyecek bir savaş istemiyoruz” diye ekledi.

OPERASYONLARINI DURDURMUŞTU

Halihazırda Volkswagen, BMW ve Porsche’un da dahil olduğu otomobil üreticileri, Ukrayna’daki tedarikçiler Rus işgali nedeniyle çalışamadığı için tedarik sorunlarıyla mücadele ediyor.

Bu ayın başlarında Volkswagen, Rusya’daki operasyonlarını durdurmuştu. Şirket ayrıca ülkeye araç ihracatını da durdurarak Kaluga ve Nizhny Novgorod tesislerinde üretimi askıya almıştı.