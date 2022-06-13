Ürküten tahminler üst üste yapıldı!

Küresel enflasyon konusunda endişeler ve ekonomik büyümenin daha da baskı altına girebileceği değerlendirmeleri petrol fiyatlarını aşağı çekiyor. Pekin'de COVID-19 vaka sayılarının hafif bir artış göstermesinin Çin'in akaryakıt talebinin hızla canlanacağı beklentilerini yatıştırmasının da etkisiyle petrol fiyatları 2 doların üzerinde geriledi. ICE'de Brent petrol bu sabah 119,54 dolar/varil seviyesini gördü ve şu sıralarda Cuma gününe göre 2,02 dolar düşüşle 119,90 dolar/varil seviyesinde. NYMEX'de Batı Teksas petrolü Cuma gününe göre 1,99 dolar kayıpla 118,69 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, güçlü ABD dolarının ve stagflasyon korkularının petrol fiyatlarını baskı altında tuttuğunu ancak kısa vadede belirleyici faktörün Çin'de talebin normalleşmesi yönünde yaşanacak gelişmeler olacağını vurguluyorlar.

PETROL FİYAT TAHMİNİ ENDİŞELENDİRDİ

Foreign Policy dergisi, "Yakında 150 dolarlık varil petrole hazır olun" başlıklı bir yazı yayınladı. Yazıda, acil durum önlemlerine rağmen, fiyat düşüşüne ilişkin ihtimalin çok az olduğu belirtildi. Biden yönetiminin, Stratejik Petrol Rezervi'nden petrol piyasaya sürdüğü ve Suudi Arabistan'a üretimi artırması için çağrı yaptığı anımsatıldı. Çağrıları ilk başta reddeden Riyad'ın, haziran ayı başlarında tavrını yumuşattığı, temmuz ve ağustos aylarında ise üretimi artıracağını açıkladığı belirtildi.

Yazının devamında, "Ama bu, tüketiciler için avuntu. Petrol fiyatı düşmedi. Muhtemelen yükselecek ve eylül sonunda varil başına 150 doları aşacak. Bu fiyat, 2008'den beri görülmedi." denildi.

ABD'li banka Goldman Sachs DA, petrol piyasasının dengeye gelmesi için Brent ham petrolünün 12 ay içinde varil başına ortalama 135 dolardan fiyatlanması gerektiğini belirtti.

Petrol ve gaz piyasaları istihbarat platformu Oil Industry Insight Kurucusu Alahdal Hussein ise yaptığı açıklamasında Rusya-Ukrayna savaşı devam ettiği sürece petrol fiyatlarındaki yükselişin süreceğini belirterek, "Varil başına 150 doları görmek mümkün" dedi.