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Yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

Geçtiğimiz son üç hafta ani yükselişlerin görüldüğü ons altın haftanın ilk günü olan pazartesi gününe yatay başladı. Ons altın geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2 değer kazanmıştı. Gram altın ise dolarda görülen düşüşten dolayı 477 TL'ye kadar inmişti. İşte yarım, çeyrek, gram altın fiyatları...

30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:17
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Yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

Ani hareketlerin görüldüğü ons altın son üç haftada oldukça değer kazandı. Geçtiğimiz hafta 477 TL'ye iğne atan gram altın 487 TL'den, ons altın ise bin 816 dolardan işlem görüyor. Dolar TL karşısında son üç haftada yaklaşık yüzde 3,30 değer kaybetti. İşte yarım, çeyrek, gram altın fiyatları...

ONS ALTIN

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2 değer kazanan ons altın bin 816 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Türk yatırımcılarının favorisi gram altın geçtiğimiz hafta 477 TL seviyesine iğne atmış ve bu seviyeden toparlanarak haftayı 488 TL'den kapatmıştı. Gram altın 487 TL'den işlem görüyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altın 487,74 TL'den alınıyor 487,83 TL'den satılıyor. Çeyrek altının alışı 779,65, satışı ise 797,46 TL. Yarım altın 1.554,43 TL'den alınıp 1.594,91 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altınının alışı 3.210,00, satışı ise 3.258,00 TL. Gremse altın 7.796,50 TL'den alınıyor, 7.974,57 TL'den satılıyor. Ata altının alış fiyatı 3.216,05 satış fiyatı ise 3.297,13 TL.

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

Beşli altın 15.787,90 TL'den alınıyor 16.095,45 TL'den satılıyor. İkibuçuk altının alışı 7.796,50, satışı ise 7.920,91 TL. Ziynet altının alışı 3.118,60, satışı ise 3.180,07 TL.

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Altın Fiyatları
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