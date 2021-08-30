Yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

Geçtiğimiz son üç hafta ani yükselişlerin görüldüğü ons altın haftanın ilk günü olan pazartesi gününe yatay başladı. Ons altın geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2 değer kazanmıştı. Gram altın ise dolarda görülen düşüşten dolayı 477 TL'ye kadar inmişti. İşte yarım, çeyrek, gram altın fiyatları...