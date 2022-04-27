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Yeni 10 liralar bugün tedavüle çıkıyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası sadece imzaları değiştirilmiş olan, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verme kararı aldı.

27 Nisan 2022 Çarşamba 11:04
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Yeni 10 liralar bugün tedavüle çıkıyor

TCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.

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