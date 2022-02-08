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Yeni döviz kararı

Merkez Bankası, ihracatçı firmalara kullandırılan "reeskont kredisi" konusunda yeni bir düzenleme yaptı. Yeni karara göre, reeskont kredisi kullanan firmalara döviz mevduatlarını Türk Lirası'na çevirme şartı getirildi.

08 Şubat 2022 Salı 16:32
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Yeni döviz kararı
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Merkez Bankası, Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nı değiştirdi.

Değişiklikle ihracatçıya sağlanan kredi imkanında, döviz mevduatlarından TL'ye dönüşüm şartı getirildi.

Buna göre, 30 Nisan'a kadar döviz cinsi reeskont kredisi kullanacak firmalar, döviz hesaplarının en az yüzde 10'unu Türk Lirası'na çevirecek veya TL'ye geçiş taahhüdünde bulunacak.

1 Mayıs ile 31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek kullanımlarda ise Türk Lirası'na çevirme veya taahhütte bulunma şartı, döviz mevduatının en az yüzde 20'si olacak.

1 Ağustos ve sonrasındaki reeskont kredisi kullanımlarında ise döviz hesaplarının en az yüzde 20’sinin Türk Lirası'na dönüşmüş olması şartı getirildi.

Bu kararla reeskont kredilerinin Merkez Bankası rezervlerine katkısının artması bekleniyor.

Son Güncelleme: 08.02.2022 17:35
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
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