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Yeni mutabakat anlaşması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası'nın ardından Türkmenistan Merkez Bankası ile de bir mutabakat zaptı imzaladı.

30 Kasım 2021 Salı 14:01
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Yeni mutabakat anlaşması!
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkmenistan Merkez Bankası arasında 27 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

AMAÇ: İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

TCMB'den yapılan açıklamada söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesinin planlandığı belirtildi.

TCMB geçen hafta da Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
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