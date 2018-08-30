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Yükselişi süren altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatları haftalardır yükseldikten sonra bir süre yatay bir seyir izlemişti ancak dün sabah saatlerinden itibaren tekrar yükselişe geçti.

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:37
Yükselişi süren altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatları dün itibariyle yükselişe geçti ve çeyrek altının satış fiyatı 406 lirayı aştı. Altının gramının satış fiyatı ise 250 liranın üzerinde seyrediyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları haberimizde….

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK VE GRAM ALTIN: Gram altın 250,37 liradan alınırken 250,44 liradan satılıyor. Çeyrek altın 396,63 liradan alınırken 406,15 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Yarım altın 790,79 liradan alınıp, 812,31 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1.610,00 liradan alınıp 1.630,00 liradan satılıyor.

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Altınçeyrek AltınGram AltınEkonomiHaberGündemKıbrıs
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