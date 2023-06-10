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Konuyla ilgili açıklama toplantı sonrasında yapılacak.

Bu çerçevede Bakanlar Kurulu tarafından oluşturulan komite, bugün saat 12.00’de Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplanarak döviz artışından kaynaklı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınması gereken radikal tedbirleri değerlendirecek.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında döviz artışından kaynaklı ekonomide yaşanacak olası olumsuzlukları değerlendirmek üzere dün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda, bakanlıklardan oluşacak bir komite kurulması yönünde karar üretti.

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