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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

M.Ç., yönetimindeki kamyonla bir ikamete profil demir getirdiği sırada, aracını el frenini çekmeden yol kenarındaki toprak bankete park etti. Demirleri araçtan indirmek istediği sırada kamyonun hareket etmesi sonucu M.Ç., kamyonun sağ arka kısmı ile evin tel bahçe korkulukları arasında sıkıştı.

Posta Dairesi ile Muhtarlar Birliği arasında iş birliği protokolü

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