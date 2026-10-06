M.Ç., yönetimindeki kamyonla bir ikamete profil demir getirdiği sırada, aracını el frenini çekmeden yol kenarındaki toprak bankete park etti. Demirleri araçtan indirmek istediği sırada kamyonun hareket etmesi sonucu M.Ç., kamyonun sağ arka kısmı ile evin tel bahçe korkulukları arasında sıkıştı.
Olayda yaralanan M.Ç., ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaburga kemiklerinde kırık teşhisiyle tedavi edildi. M.Ç., tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.