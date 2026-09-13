Normal şartlarda kasırga sezonunun zirve noktası kabul edilen eylül ayında, okyanus sularının sıcak olmasına rağmen El Nino kaynaklı şiddetli rüzgar kesmeleri fırtınaların oluşumunu engelliyor. Uzmanlar, fırtınaların korkulu rüyası olan bu rüzgar hareketlerinin atmosferin farklı katmanlarındaki hız ve yön değişimleriyle yeni gelişen sistemleri adeta paramparça ettiğini belirtiyor.

1966 yılından bu yana uydularla yapılan gözlemlerde ilk kasırganın görülmesi en uzun süren dönemin yaşandığı ifade edilirken, bugüne kadar sadece beş zayıf tropikal fırtına kaydedilmesi sezonu 1950'den bu yana en hareketsiz dönem haline getirdi.

Şiddetli rüzgar kesmeleri fırtınaları engelliyor

Afrika'dan Karayipler'e uzanan ve ana gelişim bölgesi olarak bilinen ana hat üzerinde bu yaz rekor düzeyde güçlü rüzgar kesmeleri görüldü. Sezonun en aktif dönemi olmasına rağmen bu bölgede sadece Tropikal Fırtına Dolly oluşabildi ve bu sistem de rüzgar duvarı nedeniyle sadece 24 saat içinde dağıldı.

Eylül başında Teksas-Louisiana sınırında karaya çıkan küçük ölçekli Edouard fırtınası kasırga gücüne ulaşamazken, sezonun geri kalanında da El Nino'nun bu engelleyici etkisinin devam etmesi bekleniyor.

Kasırga olmasa bile şiddetli yağışlar tehlike yaratıyor

Kasırgaların henüz görülmemiş olması tedbiri elden bırakmak için bir neden olarak görülmüyor. Sezonun son döneminde gelişen fırtınaların ABD kıyılarına daha yakın noktalarda oluşması ve bu bölgelerin rüzgar kesmesinden daha az etkilenmesi risk oluşturmaya devam ediyor.

Uzmanlar, tam anlamıyla kasırga gücüne ulaşmayan sistemlerin bile ısınan dünya atmosferi nedeniyle tarihe geçecek düzeyde şiddetli yağışlara ve felaketlere yol açabildiğine dikkat çekiyor.