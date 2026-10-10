EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu’nun Girne bölgesindeki bir trafoda yaşanan sorunları gösterdiği video, sosyal medyada tartışma yarattı. Videonun ardından çok sayıda vatandaş, Tuğcu’ya yönelik eleştirel yorumlarda bulundu.

Tuğcu’nun trafodaki lambanın yanmadığını ve içeride lağım suyu aktığını ifade ettiği video, sosyal medya kullanıcılarının farklı tepkilerine neden oldu. Bazı vatandaşlar,"Mesleğiniz nedir? Lambayı da Gürsel Uzun mu takacak sana? Bilmiyorsan geleyim ben takayım maaşıda sen al..." dedi...

Yorumlarda ayrıca, söz konusu trafonun bu duruma gelmesine kadar neden müdahale edilmediği sorgulanarak, “Bu trafo bu hale gelene kadar neredeydiniz?” ifadeleri öne çıktı.

“Seçime yakın şov yapıyor” eleştirisi

Bazı vatandaşlar ise Tuğcu’nun paylaşımının zamanlamasını eleştirerek, seçim dönemine yakın yapılan bu tür açıklamaların bir şov niteliği taşıdığını savundu.

İşte vatandaşın Tuğcu'ya yönelttiği eleştiriler:

-Şimdi mi aklına geldi bu ortam bu görüntü ?!

Ahkam kesen nerdesin bu kadar zamandır Sendika başkanı??

-Oraları gelip benmi temizleyim sizin iṣinizdir oraları temizlemek be.

-Tamamen şov.neden onartmasiniz yönetim kurulu haberi bile yok yada bakanların siz neden Tamir etmediniz bunca zamandır.kim engel eder sizi

-Acaba kimin görevi buraların elektriğini lambasını yapmak birde çıkmış ahkam kesiyor demekki görevini yapmayan sizsiniz

-Yani kusura bakma be baskan orasi elektrik kurumunun sorumlulugunda degilmidir sorarim size .... veee oraya giren herkes teknik eleman degilmidir ... bir zahmet yapsinlar lutfen eksiklerini .



-Unca zaman aklınız neredeydi



-Orada yalnızca çalışanların girip çıkar orayıda o hale onlar getirdi demekki sivil vatandasın işi degil suçu kendinizde arayın



-O lambanın yanmaması oraya giren personelin kendi nüsübetliğidir demeki !!!yada menmundurlar o lambasızlıktanda yapmadılar Gürsel uzuna gitmişse konuda yaptırmadı o zaman sucu olur !!!!

Yoksa Gürsel uzundan evel burası nizami yapılmışmızdı da Gürsel uzun zamanımı Bozuldu Sn Başkan !!!

-Yıllardır böyle seçim dönemi aklınıza geldi

-Ahkam kesme

Görevinizi yapın ki oraları temiz olsun.



-Sen tam bir şovmensin.



-Trafo sahaları kıp tek görevlileri tarafından başka kimse giremez bu sizin ayıbınız



-Vay be bukadar zaman aklınız neredeydi şimdi seçime 5 kala iş güvenliği düşünür oldunuz birazda aldığınız paralardan ferekat edin bir zahmet

-Be başkan denilen adam bunları yapan da gene senin elemanların değil mi orayı çer çöp içinde bırakan



-Bu işler vatandaşın işi değildir sizler yapacaksınız bu gün gördün orayı bu gadar zaman neredeydin