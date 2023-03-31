Sendikanın açıklamasını değerlendiren Kıb-Tek eski müdür yardımcılarından Kamil Direl, El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer imzasıyla kamuoyuna duyurulan hesaplamanın yanlış olduğunu ortaya koydu.

Cesurer’in açıklamasının yer aldığı El-Sen sosyal medya hesabına, açıklamanın doğruyu neden yansıtmadığıyla ilgili görüşlerini aktaran Kamil Direl’in değerlendirmesi şöyle:

“Piyasa değerinin üzerinde satın alınan yakıtın maliyetini, güney Kıbrıs'tan pahalıya satın alınan enerji bedelini, mazot kullanarak çalıştırılan gaz türbinleri maliyetini, maliyetinin altında satıştan oluşan borç faiz giderleri ile diğer tüm finansman maliyetleri de eklenince kıb-tek üretim maliyeti Kalecik santrali maliyetinden fazla oluyor. Bu hesap doğru değildir…”

