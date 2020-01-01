Elazığ'da 6,8'lik deprem (Bölgeden ilk fotoğraflar)
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Elazığ Sivrice'de saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir" denildi.
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Depremin geride bıraktıkları gün ışığıyla birlikte havadan görüntülendi.
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AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir'' dedi.
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Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre iller ile Diyarbakır, Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.
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Kandilli Rasathanesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
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Deprem bölgesi ve yakın çevresinde gece sıcaklıkları eksi 7 ile eksi 12 arasında değişiyor. Aşırı soğuk ve don riskine karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi.