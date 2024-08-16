Elçilikten yapılan açıklama şöyle:

“Teknecik Elektrik Santrali’nde bir süredir devam eden arıza nedeniyle elektrik üretimde meydana gelen sıkıntıları yakından takip ediyor; KKTC makamlarıyla birlikte çözüm seçenekleri üzerinde çalışıyoruz.

Bu çerçevede, elektrik arzının devamlılığını sağlamak amacıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nden (EUAŞ) bir ekibin yarın (17 Ağustos) Ada’ya gelerek halihazırda kullanımda olmayan “8 nolu ünite”yi aktif hale getirmeleri öngörülmektedir. Böylelikle 25 MW’lık ilave elektrik sisteme dahil edilecek ve yaşanan kesintiler en aza indirilecektir.

Öte yandan, TPİC’in akaryakıt temin süreci hızlandırılmış olup, yakıtın 20 Ağustos, Salı günü Ada’ya ulaşması beklenmektedir. Bu şekilde, daha temiz bir üretim tesis edilerek turizmin en canlı olduğu dönemde ortaya çıkan çevre kirliliği riski de azalmış olacaktır.

Kıbrıs Türk kardeşlerimizin her türlü sorununu, kendi sorunumuz bilerek çözüm üretme gayretlerimiz sürecektir.”