Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 10:00-13:00 arasında yapılacak kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle;

“Gürpınar, Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyi”

Ayrıca, Kıb-Tek, Gürpınar, Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi’ye bugün yaklaşık üç saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Açıklamada, 10.00-13.00 saatleri arasındaki elektrik kesintisinin yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacağı belirtildi.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyuruldu.