Polisin açıklaması şöyle:

"03.08.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, İnönü köyünde, Ozan KARA’ya ait profil demir ve damı saçdan mamul ambarın önünde, muhtemelen rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas edip yere düşen kıvılcımların bölgedeki kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, ambar içerisinde muhafaza edilen toplam 96 adet rulo balya, yaklaşık on iki araba saman, beş ton çam kütüğü, dört adet alüminyum pencere, üç adet ahşap kapı, gazocağı ve merdiven yanarak zarar görürken, oluşan ısıdan dolayı ise yaklaşık beş kamyon arpa, ambar iskeleti ve saçlar da zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir."