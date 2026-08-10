Düzenlemeyle birlikte, elektrikli scooter olarak üretilen “E-Moped” tanımı da tüzüğe eklenerek, belirlenen şartlar çerçevesinde bu araçların yollarda kullanılması yasal hale getirildi.

Tüzükte “E-Moped”; elektrik itme gücü elle idare edilen, saatte 30 kilometreyi aşmayan, 351 watt’ın altında elektrikli motora ve şarj edilebilir bataryaya sahip, tekerlekli ve fren mekanizması bulunan, oturarak kullanılan iki veya üç tekerlekli taşıt olarak tanımlandı.

E-Mopedlerin önünde en az 20 metreyi aydınlatabilecek beyaz ışık veren far, arkasında kırmızı ışık veren lamba ile ses, korna veya benzeri bir ses aletinin bulunması gerekiyor. Bazı modellerde pedal da bulunabiliyor.

ELEKTRİKLİ SCOOTER TANIMI DA YAPILDI

Düzenlemeyle “Elektrikli Scooter” da ayrıca tanımlandı. Buna göre elektrikli scooterlar, saatte 30 kilometreyi aşmayan, 351 watt’ın altında motora sahip, fren mekanizması bulunan, kaymayan malzemeden yapılmış ayak tahtası ve tutma yeri bulunan, dikey direksiyon mekanizmasına sahip elektrikli taşıtlar olarak belirlendi.

Bu araçların önünde en az 20 metreyi aydınlatabilecek beyaz ışık veren far, arkasında kırmızı ışık veren lamba ve reflektör bulunması, ayrıca 30 metreden duyulabilecek ses, korna veya benzeri bir ses aletine sahip olması gerekiyor. Elektrikli scooterlar ayakta kullanılacak.

30 KİLOMETRE VE 351 WATT SINIRINA DİKKAT

Elektrik motoru 351 watt’ın üzerinde olan ve saatte 30 kilometreden fazla hız yapabilen motobisiklet, motosiklet ve motorlu üç tekerlekli araçların ise motorlu araç sınıfında kayıt zorunluluğu bulunuyor.

Söz konusu araçların, ilgili mevzuatta belirtilen motorlu araç sürüş ehliyetleriyle, yani J, H1, H2 veya H sınıfı ehliyet gerektiren araçlar kapsamında kullanılması gerekiyor.

ELEKTRİKLİ SCOOTER VE E-MOPED KULLANIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

17 Temmuz 2026 tarihinde yapılan düzenlemeyle elektrikli scooter ve E-Mopedlerin trafikte kullanımında şu kurallar getirildi:

18 yaşından küçük kişiler tarafından kullanılamayacak. Şehirler arası karayollarında ve azami hız sınırı 50 kilometrenin üzerinde olan karayollarında kullanılamayacak. Bisiklet yolu bulunması halinde bu araçlar bisiklet yolunda sürülecek. Bisiklet yolu bulunmaması durumunda ise trafik güvenliğini riske atmayacak şekilde yolun solundan gidilmesi kaydıyla araç yolunda kullanılabilecek. Sürücü dışında yolcu taşınamayacak. Sırtta taşınabilen eşya dışında yük taşınamayacak. Taşınabilecek eşyanın ağırlığı 10 kilogramı geçemeyecek. Motorlu araç yolunda yan yana sürülmeleri yasak olacak. Kaldırımlarda sürülmeleri yasak olacak. Başka bir araca bağlanarak veya başka bir araca tutunularak sürülemeyecek. Sürücü iki eliyle direksiyonu tutmak zorunda olacak. Tek elle elektrikli scooter kullanılamayacak. Akrobatik hareketler yapılarak sürülemeyecek. E-Moped kullanırken kask takılması zorunlu olacak.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, elektrikli scooter ve E-Mopedlerin kullanımı ile yolları kullanan diğer sürücüler ve yayalar açısından tehlike oluşturan tüm konularda trafik denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Açıklamada sürücüler trafik kurallarına uymaya davet edilerek, trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlamaları çağrısında bulunuldu.