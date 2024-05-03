Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, 19-25 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı’ndaki analizlerde Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

Sonuçlara göre, ithal ürünlerden alınan 30 numunenin 28’ i temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlandı. REE Cahide Kılıç’a ait elma stk. ve çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

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Yerli ürünlerden alınan 8 numunenin 8 ’i ise temiz çıktı.