Girne-Değirmenlik ana yolu (Dağyolu) üzerinde seyreden beton mikseri kamyon araç sürücüsünün, tehlikeli mahalde önünde seyreden araçları geçerek tehlike yaratması görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Demirhan Polis Karakolu ekipleri harekete geçti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, tehlikeli mahalde araç geçerek, 17 Ekim 2024 tarihli A.E. 871/2024 sayılı emirnameye riayet etmeyen söz konusu kamyon araç sürücüsü Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından tespit edilerek 8 bin 87,20 TL para ve 25 ceza puanı kesildi.

Bilindiği üzere, 17 Ekim 2024 tarihli emirname ile (A.E.871/2024) Karayolları Dairesi Müdürü tarafından, Girne-Değirmenlik ana yolu kullanacak kamyonlar ile tam ve yarı römorklu çekiciler ve otobüslerin yol boyunca, yolun her iki yönünde bulunan araçları geçmeleri (yolun sağ şeridini kullanmalarını) yasaklamıştı.