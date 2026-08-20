T.C. Emniyet Genel Müdürü (EGM) Ali Fidan, Polis Genel Müdürü (PGM) Ali Adalier’in davetlisi olarak, güvenlik ve işbirliği konularında temaslarda bulunmak üzere bugün KKTC’ye geldi.

EGM Ali Fidan, beraberindeki heyetle birlikte Polis Genel Müdürlüğü’ne gerçekleştirdiği ziyarette, PGM Ali Adalier tarafından şeref mangasıyla karşılandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında mevcut “Güvenlik ve İşbirliği Protokolü” kapsamında gerçekleştirilecek temaslarda; iki ülke arasındaki güvenlik ilişkilerinin gözden geçirilmesi, mevcut işbirliğinin geliştirilmesi ve iki polis teşkilatı arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapılacak.

Görüşmeler, EGM Ali Fidan ve PGM Ali Adalier başkanlığında gerçekleştirilecek.