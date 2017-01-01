En çok o ülke estetik yapıyor!
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Göğüs estetiği yapan ülkeler arasında en çok hangi ülke estetik yaptırıyor? Yapılan araştırmada ilk 10'a giren ülkeler açıklandı...
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1- ABD
2013 yılında toplamda 313,700 göğüs estetik operasyonu yapıldı. Bu sayıya ek olarak ülkedeki bazı kadınlar, operasyonu daha ucuza yaptırmak için başka ülkelere gitti.
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2 - Brezilya
2013 yılında göğüs estetik operasyonu sayısı 226 bin iken bu sayı, 2014 yılında Dünya Kupası maçı sayesinde çok daha arttı. Hatta talep o kadar fazla oldu ki ülkedeki silikonlar yapılan operasyonlara yetmedi.
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3- Meksika
Meksika'nın göğüs estetik operasyonlarında ilk üçte olmasının sebebi daha ucuza estetik olmak isteyen Amerikalıların burayı ziyaret etmesi.
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4- Almanya
Almanya, göğüs büyütme operasyonlarında ön sırada olmasının yanı sıra penis büyütme operasyonlarında da önde.
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5- İspanya
İspanya'da göğüs estetiği yaptırmak isterseniz en az 2500 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.
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6- Kolombiya/Venezuela
Geçtiğimiz yıl Kolombiya ve Venezula'da toplamda 82 bin 900 göğüs estetiği yapıldı.
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7- Rusya
Rusya'nın güzel kadınlarıyla nam salmış bir ülke olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu güzel kadınlar güzelliklere güzellik katmak içinse göğüs estetiği yapmayı tercih edebiliyor.
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8- Kanada
Kanada'da göğüs estetik operasyonu yaptırma oranı yüzde 25. Bu oran da aslında daha fazla ancak ülkedeki kadınların çoğu operasyon için ABD'ye gidiyor.
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9- İngiltere
Ülkede yılda yaklaşık 30 bin göğüs estetik operasyonu yapılıyor. Bu operasyonların maliyeti ise oldukça yüksek- yaklaşık 7 bin ila 9 bin dolar.
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10- Yunanistan
Yunanistan'da estetik operasyon yaptırma oranı aslında çok daha yüksek. Ülkenin bu sıralamada 10. olmasının sebebi ise göğüs estetiği yaptırmak isteyen kadınların daha ucuza operasyon yaptırabilecekleri komşu ülke Bulgaristan'a gitmeleri.