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Diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki yağışın bölgelere göre dağılımı şöyle:

Kaybolan çocukla ilgili yeni gelişme

Kaybolan çocukla ilgili yeni gelişme

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