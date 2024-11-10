Meteoroloji Dairesi Müdürü Güneş, bugün saat 08.30-15.00 arasında ülke genelinde ölçülen yağış miktarlarına ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi verdi.

Güneş, yapılan ölçümlere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle Beşparmak ve Girne bölgelerinde etkili olduğunu kaydetti.

Ölçümlere göre Selvilitepe’ye metrekareye 24 kg, Kozanköy’e 22 kg ve diğer bölgelere 15 kg’den az olmak üzere ülke genelinde yer yer yağış kaydedildiğini belirten Güneş, Selvilitepe ve Kozanköy’de görülen yağışın “kuvvetli yağış” seviyesinde olduğunu söyledi.

Akşam saatlerinde de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceğini ifade eden Güneş, ancak bu yağışların “şiddetli” olmasının beklenmediğini kaydetti.

Güneş, bunun yanında, etkisini azaltmakla beraber yarın da sağanak yağışların beklediğini açıkladı.