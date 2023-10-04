Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00'den bu sabah 08.00'e kadar bölgelere düşen yağış miktarını açıkladığı rapora göre, Serdarlı’da 48 kg/ m²; Mehmetçik’te 26 kg/m² ve Alevkayası ile Geçitkale’de ise 31 kg/m² yağış kaydedildi.

Yağış alan diğer yerlerdeki yağış miktarları ise şöyle:

“Dipkarpaz 18 kg/m²; Taşpınar 15 kg/m²; Çayırova 10 kg/m²; Esentepe 9 kg/m²; Mallıdağ 8 kg/m²; Kaleburnu 6 kg/m²; Akdoğan, Güzelyurt, Yakındoğu Üniversitesi, Ziyamet 5 kg/m².”

Yağış yağan diğer yörelerde ise 0,1 ile 4 kg/m² arası yağış kaydedildi.