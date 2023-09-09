Bütün gün yatıyorlar, “en tembel vatandaş" unvanını kazanmak için mücadele ediyorlar

Karadağ'ın Nikşiç kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyü sıradışı bir yarışmaya ev sahipliği yapıyor.

12'ncisi düzenlenen "Tembellik Olimpiyatları"nda 7 katılımcı yarışmayı kazanmak için 20 günden uzun süredir yatıyor. Telefonlarıyla vakit geçiyor, yemeği bile yattıkları yerden yiyorlar, "en tembel vatandaş" olmak için yarışıyorlar

Yarışma 18 ağustos'ta 21 katılımcıyla başladı. Ancak gün geçtikçe yarışmacılardan geriye 7 kişi kaldı. Kurallara göre, yarışmacılar sürekli yatar pozisyonda kalmak zorunda. Yalnızca 8 saatte bir tuvalete gitmelerine izin veriliyor.

Yarışma, Karadağ halkının tembel olduğuna dair yayılan bir efsaneyle dalga geçmek amacıyla 12 yıl önce başlatılmıştı. Kazanan kişi 300 euro para ödülünün de sahibi olacak