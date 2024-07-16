Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Engelsiz Yaşam Evi’ni ziyaret ederek, sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

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Engelsiz Yaşam Evi’nde sürdürülen çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu,  merkezin elektrik sisteminin tamamlandığını belirterek “Bahçesine birlikte fidanlarını  diktiğimiz  Engelsiz Yaşam Evi’ndeki  çalışmalar artık  tamamlanma aşamasına gelmiştir. Özel gereksinimli  bireylerimiz için tasarlanan Engelsiz Yaşam  Evi ile birlikte onları   daha rahat ve  donanımlı  bir mekana kavuşturacağız. Hayırlısıyla projemizde yoğun bir çalışmanın neticesinde sona yaklaşılıyor.” ifadelerini kullandı.

Demirhan’da 18 dönümlük arazi üzerine inşa edilen; birinci etabı; fizik tedavi odaları, özel eğitim, psiko-eğitim, sanat ve öğretim çalışmalarının yapılacağı rehabilitasyon merkezi, idari bina, 32 yatak kapasiteli 18 yaş üzeri engelli birey yaşam alanı olarak tasarlanan, ikinci etabı ise 16 yatak kapasiteli 18 yaş altı engelli birey yaşam alanı olarak  planlanan binanın  ikinci etap ihalesi, ihaleyi kazanan  Ceman Construction tarafından hızlı bir şekilde ilerletiliyor.