Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Engelsiz Yaşam Evi’ni ziyaret ederek, sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

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Engelsiz Yaşam Evi’nde sürdürülen çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, merkezin elektrik sisteminin tamamlandığını belirterek “Bahçesine birlikte fidanlarını diktiğimiz Engelsiz Yaşam Evi’ndeki çalışmalar artık tamamlanma aşamasına gelmiştir. Özel gereksinimli bireylerimiz için tasarlanan Engelsiz Yaşam Evi ile birlikte onları daha rahat ve donanımlı bir mekana kavuşturacağız. Hayırlısıyla projemizde yoğun bir çalışmanın neticesinde sona yaklaşılıyor.” ifadelerini kullandı.

Demirhan’da 18 dönümlük arazi üzerine inşa edilen; birinci etabı; fizik tedavi odaları, özel eğitim, psiko-eğitim, sanat ve öğretim çalışmalarının yapılacağı rehabilitasyon merkezi, idari bina, 32 yatak kapasiteli 18 yaş üzeri engelli birey yaşam alanı olarak tasarlanan, ikinci etabı ise 16 yatak kapasiteli 18 yaş altı engelli birey yaşam alanı olarak planlanan binanın ikinci etap ihalesi, ihaleyi kazanan Ceman Construction tarafından hızlı bir şekilde ilerletiliyor.