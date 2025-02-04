Engin Polat, İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dolandırıcılık suçlamasından beraat etti.

Kara paranın aklanması olayıyla gündeme gelen İş insanı Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müvekkilinin aklandığını duyurdu. Mahkeme kararını duyuran Avukat Sevinç Horoz ''Kamuoyunun Bilgisine, İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülmekte olan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Davası kapsamında öncül suç olarak değerlendirilen Dolandırıcılık Suçuna ilişkin yapılan yargılama sonucunda, müvekkil Engin Polat hakkında beraat kararı verilmiştir. Kamuoyunda uzun bir süre boyunca, maalesef belli bir kesim tarafından müvekkilimizin masumiyet karinesi yok sayılmış, lekelenmeme hakkı ihlal edilmiş ve Anayasa tarafından güvence altına alınan kişilik hakları zarar görmüştür. Adaletin tecelli etmesinden ve müvekkilimiz hakkında beraat kararı verilmiş olmasından duyduğumuz mutluluğu kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Saygılarımızla'' açıklamasında bulundu.