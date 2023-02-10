Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

10 günlük Yağız Ulaş, enkaz bölgesinde kurtarılan en küçük can oldu.

Arama çalışmalarının yoğunlaştırıldığı noktalardan biri olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde ekiplerin hummalı çalışması sonucu, felaketin 90. saatinde anne-oğula ulaşıldı.

Hatay'da 10 günlük bebek ile annesi, depremden yaklaşık 90 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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