Türkiye’nin farklı bölgelerinden pilotların mücadele ettiği yarış hafta sonunda, ikili eşleşmeler ve yüksek tempolu mücadeleler tribünlerde büyük ilgiyle takip edildi. Yaklaşık 40 bin seyircinin izlediği organizasyonda Drift NEU Racing Team de dört pilotuyla İstanbul Park asfaltında yerini aldı. Takım, iki gün süren mücadeleyi podyum, önemli dereceler ve genç pilotlarının ortaya koyduğu performansla tamamladı.

ENVER HASKASAP İSTANBUL PARK’TA PODYUMA ADINI YAZDIRDI

Türkiye Drift Şampiyonası’nın 4. ayağında Pro kategoride mücadele eden Enver Haskasap, İstanbul Park’taki güçlü rakipleri karşısında ikili eşleşmelerde ilerleyerek adını son üç pilot arasına yazdırdı. Haskasap, mücadeleyi üçüncü sırada tamamlayarak podyuma çıktı ve Drift NEU Racing Team’in İstanbul Park’taki en önemli derecelerinden birine imza attı.

CEMRE GÜNSEL HASKASAP TÜRKİYE DRİFT KUPASI’NIN TEK KADIN PİLOTU

Türkiye Drift Kupası’nda erkek rakipleri karşısında mücadele eden tek kadın pilot Cemre Günsel Haskasap, İstanbul Park’taki iki günlük yarış programında dikkat çeken dereceler elde etti. Drift NEU Racing Team pilotu Haskasap, ilk gün gerçekleştirilen yarışı üçüncü sırada, ikinci günkü mücadeleyi ise beşinci sırada tamamladı.

PİSTİN EN GENÇ PİLOTU RÜZGAR OKMAN

Drift NEU Racing Team’in genç pilotu Rüzgar Okman, İstanbul Park’ta yarışan isimler arasında pistin en genç pilotu olarak yer aldı. Çeyrek finale kadar ilerleyen Okman’ın mücadelesi mekanik arıza nedeniyle sona ererken, genç pilot günü yedinci sırada tamamladı. Takımın bir diğer pilotu Ahmet Öksüzoğluları da mekanik arıza nedeniyle çeyrek finalde yarışa veda ederek dokuzuncu oldu.

İSTANBUL PARK’TA 40 BİN SEYİRCİ

Formula 1 yarışlarına da ev sahipliği yapmış TOSFED İstanbul Park’ta yaklaşık 40 bin seyircinin takip ettiği organizasyonda Drift NEU Racing Team, pistteki derecelerinin yanı sıra seyircilerden gördüğü yoğun ilgiyle de öne çıktı. Seyirci selamlama bölümünde takım pilotları 5 bine yakın motor sporu tutkunuyla bir araya gelerek imza dağıttı ve fotoğraf çektirdi.

İSTANBUL PARK’TAN GÜÇLÜ SONUÇLARLA AYRILDIK

Türkiye Drift Şampiyonası’nda Pro kategoriyi üçüncü tamamlayarak podyuma çıkan Enver Haskasap, İstanbul Park’ta elde edilen sonuçların Drift NEU Racing Team’in ortaya koyduğu çalışmalar açısından önemli olduğunu söyledi.

Haskasap, “Türkiye Drift Şampiyonası’nda Pro kategoride podyuma çıkmak benim için elbette çok değerli. Ancak İstanbul Park’tan yalnızca bir üçüncülükle ayrılmıyoruz. Cemre’nin Türkiye Drift Kupası’nda tek kadın pilot olarak gösterdiği performans, Rüzgar’ın pistin en genç pilotu olarak çeyrek finale kadar ilerlemesi, Ahmet’in yine çeyrek finale kadar taşıdığı mücadelesi takımımız adına çok kıymetli. Rüzgar ve Ahmet’in yarışları mekanik arıza nedeniyle sona erdi ancak ortaya koydukları performans, elde ettikleri derecelerin çok daha ötesindeydi. Pilotlarımızdan teknik ekibimize kadar herkesin büyük emeğinin olduğu bir hafta sonunu geride bıraktık” dedi.

İstanbul Park’ta Drift NEU Racing Team’e gösterilen yoğun ilginin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Haskasap, “Yaklaşık 40 bin seyircinin bulunduğu böylesine büyük bir organizasyonda yarışmak, seyirci selamlamasında binlerce kişinin takımımıza ve pilotlarımıza gösterdiği ilgiyi görmek, yaptığımız çalışmaların karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu ilgi bize doğru yönde ilerlediğimizi gösterirken sorumluluğumuzu da artırıyor” ifadelerini kullandı.

KKTC’de drift sporunun geleceğine yönelik hedeflerine de değinen Haskasap, “Bizim için mesele yalnızca yarışlara katılmak ve derece elde etmek değil. Drift NEU Racing School çatısı altında daha fazla genç pilota ulaşmak, onları doğru ve güvenli bir eğitim sistemi içerisinde yetiştirmek istiyoruz. Hedefimiz, bugün Rüzgar gibi genç pilotlarımızın açtığı yolu daha fazla sporcunun takip etmesi; yetiştirdiğimiz pilotların KKTC sınırlarını aşarak Türkiye’de ve uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil etmesi. İstanbul Park’ta gördüğümüz tablo, doğru bir yolda ilerlediğimizi gösterdi” dedi.