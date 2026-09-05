Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, dün Resmi Gazete’de yayımlanan ve görevden alındığını duyuran kararın ardından açıklama yaptı.

Öztürk, görevden alınmadan önce istifasını sunduğunu belirterek, dün saat 16.00 sıralarında siyasi etik ve nezaket gereği istifa edeceğini bildirmek üzere Başbakan Ünal Üstel’le görüştüğünü, saat 16.30’da ise yazılı istifa dilekçesini Başbakanlık Özel Kalemi’ne teslim ettiğini kaydetti.

“İstifa etmek bir erdemdir” diyen Öztürk, “Dün akşam ve bugün ‘görevden alındı’ şeklinde haberler yapıldı. Yaşadığımız acılar yanında bunun bir önemi var mı bilmiyorum ama doğruları paylaşmak ve yazmak da ERDEM olmalı..!” ifadelerini kullandı.

Öztürk, paylaştığı 4 Eylül 2026 tarihli ve saat 16.30 ibareli istifa dilekçesinde, “Gördüğüm lüzum üzerine halen yürütmekte olduğum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden istifa etme kararı almış bulunmaktayım.” ifadelerine yer verdi.

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına da değinen Öztürk, kazanın ardından Girne Limanı’na gittiğini, sonraki üç gün boyunca limanda ve Kriz Masası’nda bulunduğunu belirtti.

Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Öztürk, “Kusuru, ihmali olan kim varsa yargılanmalı ama kimseye de yargısız infaz yapılmamalı.” dedi.