İçişleri Bakanlığı, Ercan Devlet Havaalanı ve çevresinde uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla dron ve benzeri insansız hava araçlarının uçurulmasına yönelik yasağın devam edeceğini duyurdu.

Merkez Kaymakamı Fadıl Keleş yasağın Akıncılar, Erdemli, Kırklar, Gaziköy, Gaziler, Paşaköy, Yiğitler, Kırıkkale, Meriç, Dilekkaya ve Balıkesir köyleri ile çevresini kapsadığı belirtti.

Karara göre dron ve benzeri insansız hava araçlarının uçurulmasına yönelik yasak, ikinci bir duyuruya kadar 1 ay süreyle geçerli olacak.

Keleş, tüm kişi ve kuruluşların yasağa titizlikle uymasını isterken, yasağa aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağı uyarısında bulundu.