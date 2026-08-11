T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, Ercan Havalimanı’nda Ocak-Temmuz 2025 dönemine göre Ocak-Temmuz 2026 tarihleri arasındaki ilk 7 aylık sürede yolcu sayısında yüzde 8,90, uçak trafiğinde ise yüzde 9,05 oranında artış oldu.

2025’in ilk yedi ayında Ercan Havalimanı’nı 3 milyon 102 bin 581 yolcu kullanırken, bu sayı 2026’nın aynı döneminde 3 milyon 378 bin 959’a yükseldi. 2025’in ilk yedi ayında Ercan Havalimanı’nı 20 bin 585 uçak kullanırken, 2026’nın ilk yedi ayında bu sayı 22 bin 447 oldu.

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Ercan Havalimanı’nda 2026 yılının en fazla yolcu ve uçak trafiği ise 574 bin yolcu ve 3 bin 654 uçak ile Temmuz ayında gerçekleşti.