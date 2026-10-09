T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden verilen bilgiye göre, geçen yılın aynı dönemine göre yolcu trafiği yüzde 8,42, uçak trafiği yüzde 8,64 arttı. 9 ayda 29 bin 693 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirirken, aylık yolcu trafiğinde en yüksek seviye 600 bin 289 yolcu ile ağustos ayında kaydedildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında Ercan Havalimanı’nı 4 milyon 551 bin 794 yolcunun kullandığını ifade ederek, aynı dönemde havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak sayısı ise 29 bin 693 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Ercan Havalimanı’nın geçen yılın aynı döneminde 4 milyon 198 bin 145 yolcuya ve 27 bin 331 uçak operasyonuna hizmet verdiğini ifade eden Özçelik, bir yıllık dönemde hem yolcu hem de uçak trafiğinde yüzde 8’in üzerinde büyüme kaydettiğini dile getirdi.

Özçelik, 2025 yılının ilk dokuz ayında Ercan Havalimanı’nı 4 milyon 198 bin 145 kişi kullandığını, 2026’nın aynı döneminde bu rakamın 4 milyon 551 bin 794’e yükseldi.

Böylece havalimanının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 353 bin 649 daha fazla yolcuya hizmet verdiğini belirten Özçelik, gelen yolcu sayısının 2025’in 9 ayındaki 2 milyon 104 bin 676 seviyesinden 2026’da 2 milyon 278 bin 682’ye yükseldiğini ve artış oranının yüzde 8,27 olduğunu kaydetti.

Giden yolcu sayısının ise 2 milyon 93 bin 469’dan 2 milyon 273 bin 112’ye çıktığını belirten Özçelik, bu kategorideki yıllık artışın yüzde 8,58 olarak gerçekleştiği, 9 aylık dönemde hem gelen hem de giden yolcu trafiğinde güçlü bir artış kaydedildiğini vurguladı.

Serhat Özçelik, bu yılın 9 ayında 4 milyon 551 bin 794 yolcuya hizmet veren Ercan Havalimanı’nda aylık ortalama yolcu trafiğinin yaklaşık 505 bin 755 olarak hesaplandığını ifade ederek, 2026’da 9 ayda ortalama olarak her ay yarım milyonun üzerinde yolcuya hizmet verdiklerini belirtti.

Özçelik, 9 aylık verilerde gelen ve giden yolcu sayılarının birbirine oldukça yakın olmasına da dikkat çekerek, 4 milyon 551 bin 794 yolcunun 2 milyon 278 bin 682’sinin gelen, 2 milyon 273 bin 112’sinin giden yolculardan oluştuğunu kaydetti.

Aradaki farkın 5 bin 570 yolcu olduğuna işaret eden Özçelik, uçak operasyonlarında ise gelen ve giden uçak sayılarının neredeyse eşitlendiğini, 9 aylık dönemde 14 bin 847 gelen ve 14 bin 846 giden uçak kaydedildiğini belirtti.

Bu verilerin, Ercan Havalimanı’ndaki trafiğin yalnızca tek yönlü bir hareketlilikten değil, karşılıklı ve dengeli bir hava ulaşımı talebinden oluştuğuna işaret eden Özçelik, bu performansın, Ercan Havalimanı’nın KKTC’nin hava ulaşımındaki stratejik rolünü sürdürürken, artan yolcu talebine ve operasyonel hareketliliğe hizmet verme kapasitesinin de önemini ortaya koyduğuna vurgu yaptı.

2026 yılının 9 ayına ilişkin veriler şöyle:

“Toplam yolcu 4.551.794, gelen yolcu: 2.278.682, giden yolcu: 2.273.112, toplam uçak: 29.693, gelen uçak: 14.847, giden uçak: 14.846. 2025/2026 toplam yolcu artışı: yüzde 8,42, 2025/2026 toplam uçak artışı: yüzde 8,64, 2025’e göre ek yolcu: 353.649, aylık en yüksek yolcu trafiği: Ağustos – 600.289, aylık en yüksek uçak trafiği: Ağustos – 3.668.”