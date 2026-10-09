İçişleri Bakanlığı tarafından 9 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan, “Çok İvedi” ibareli yazıda, Ercan Devlet Havaalanı ve çevresinde uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla dron ve benzeri insansız hava araçlarının uçurulmasına yönelik yasağın devam ettirilmesine karar verildi.

Yasak; Akıncılar, Erdemli, Kırklar, Gaziköy, Gaziler, Paşaköy, Yiğitler, Kırıkkale, Meriç, Dilekkaya ve Balıkesir köyleri ile çevresini kapsıyor. Söz konusu yasak ikinci bir duyuruya kadar üç ay süreyle geçerli olacak.

-Yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak

Bakanlık, tüm kişi ve kuruluşların yasağa titizlikle uyması gerektiğini vurguladı. Yasağa aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağı kaydedildi.