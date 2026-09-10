Modern mimarisi, son teknoloji altyapısı ve enerji verimliliğiyle öne çıkan Ercan Havalimanı, 2026 yılının ilk sekiz ayında yolcu ve uçak trafiğindeki hareketliliğini sürdürdü. Yılın ilk sekiz ayında havalimanını yaklaşık 4 milyon yolcu kullanırken, toplam uçak trafiği 26 binin üzerine çıktı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından açıklanan verilere göre, 1 Ocak-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında Ercan Havalimanı’nı toplam 3 milyon 979 bin 248 yolcu kullandı. Aynı dönemde havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak sayısı ise 26 bin 115 olarak kaydedildi.

Modern mimarisiyle dikkat çeken Ercan Havalimanı, yalnızca artan yolcu kapasitesiyle değil, sahip olduğu teknolojik altyapı ve çağdaş işletme anlayışıyla da öne çıkıyor.

Son teknoloji sistemlerle donatılan Ercan Havalimanı, yolculara daha hızlı, konforlu ve güvenli bir seyahat deneyimi sunarken; enerji verimliliğini ve sürdürülebilirliği destekleyen uygulamalarıyla da yeni nesil havalimanı anlayışını yansıtıyor.

Yolcu trafiğindeki artış sürüyor

2025 yılının ilk sekiz ayında Ercan Havalimanı’nı 3 milyon 656 bin 122 yolcu kullanmıştı. 2026 yılının aynı döneminde ise toplam yolcu sayısı 3 milyon 979 bin 248 olarak gerçekleşti.

Açıklanan verilere göre, 2025 yılının ilk sekiz ayına kıyasla gelen yolcu sayısında yüzde 8,60, giden yolcu sayısında ise yüzde 9,07 oranında artış yaşandı. Gelen ve giden yolcuların toplamında ise artış oranının yüzde 8,84 olduğu belirtildi.

Uçak trafiğinde de benzer bir hareketlilik gözlendi. 2025 yılının ilk sekiz ayında Ercan Havalimanı’na iniş ve kalkış yapan uçak sayısı 23 bin 995 olurken, 2026 yılının aynı döneminde bu sayı 26 bin 115 olarak kaydedildi.

Verilere göre, gelen uçak sayısında yüzde 8,85, giden uçak sayısında ise yüzde 8,82 oranında artış gerçekleşirken, toplam uçak trafiğindeki artış yüzde 8,84 olarak açıklandı.

2026'nın en yoğun ayı Ağustos oldu

Ercan Havalimanı’nın 2026 yılı ilk sekiz aylık istatistiklerinde en yoğun dönem Ağustos ayı oldu.

Ağustos ayında havalimanını giriş ve çıkış amacıyla toplam 600 bin 290 yolcu kullandı. Aynı ay içerisinde Ercan Havalimanı’nda 3 bin 668 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

2025 yılının Ağustos ayında ise 553 bin 441 yolcu havalimanını kullanırken, uçak trafiği 3 bin 410 olarak kaydedilmişti.