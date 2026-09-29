Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlı D.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Mahmut Kolcu, olguları aktardı.

Kolcu, 25 Eylül 2026 tarihinde saat 16.40 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, Türkiye’de sakin zanlı D.A.’nın yolcu çıkış kısmında bulunan Kale-8 olarak bilinen X-Ray cihazında, huzurunda valizinde yapılan kontrolde bazı eşyaların bulunduğunu söyledi.

Polis, valizde tütün ile karışık Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan kalıntılar bulunan Hornet marka metal öğütücü, pembe renkli plastik kap, yeşil renkli plastik pipet ve üzeri desenli metal kutunun bulunarak emare alındığını belirtti.

Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınan emarelerin analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.