Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 29 Eylül 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan Y.K.’nin (E-43) bavulunda polis tarafından kontrol yapıldı.

Kontrolde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 5 hap bulunarak emare olarak alındı. Y.K. tutuklandı.

Aynı tarihte Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından S.Z.T.K.’nin (E-30) üzerinde ve kaldığı ikametgahta arama gerçekleştirildi.

Aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. S.Z.T.K. de tutuklandı.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.