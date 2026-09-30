Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 29 Eylül 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan Y.K.’nin (E-43) bavulunda polis tarafından kontrol yapıldı.

Kontrolde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 5 hap bulunarak emare olarak alındı. Y.K. tutuklandı.

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Aynı tarihte Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından S.Z.T.K.’nin (E-30) üzerinde ve kaldığı ikametgahta arama gerçekleştirildi.

Aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. S.Z.T.K. de tutuklandı.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.