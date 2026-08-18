Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Mahmut Kolcu, olayla ilgili bulguları aktardı. Kolcu, zanlılar M.H.Z. ve D.H.K.’nin 17 Ağustos 2026 tarihinde Ercan Havaalanı’nda meydana gelen “Gümrük ve İstihsal Yasasına Aykırı Harekete Teşebbüs” suçundan methaldar olduklarını söyledi.

Polis, 17 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 sıralarında Ercan Havaalanı’nın Kale 9 isimli X-ray kontrol noktasında İngiltere’de sakin M.H.Z.’nin tasarrufundaki valizde 59 karton Benson marka sigara, 5 paket Benson marka sigara ve 440 adet 50 gramlık Amber Leaf marka tütün tespit edildiğini belirtti.

Polis ayrıca İngiltere’de sakin D.H.K.’nin tasarrufundaki valizde de 59 karton Benson marka sigara, 5 paket Benson marka sigara ve 440 adet 50 gramlık Amber Leaf marka tütün bulunduğunu kaydetti.

Toplam 119 karton Benson marka sigara ile 880 paket 50 gramlık Amber Leaf marka tütünün emare olarak alındığını belirten polis, zanlıların aynı gün tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların sözlü beyanlarında söz konusu sigaraları adreslerini ve isimlerini bilmedikleri üç marketten temin ettiklerini, İngiltere’deki satış fiyatlarından çok daha ucuz olduklarını görmeleri üzerine yüklü miktarda satın aldıklarını söylediklerini aktardı.

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlıların KKTC’de vize izinli oldukları ve herhangi bir statülerinin bulunmadığının belirlendiğini ifade eden polis, zanlıların davalarında hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla 15 günü geçmeyen bir süre Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlılar M.H.Z. ve D.H.K.’nin 5 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.