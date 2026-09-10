Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Portakal, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 sıralarında Ercan Havalimanı Gelen Yolcu Terminali önünde, Türkiye’de sakin üç kişinin yurt dışından beraberlerinde getirdikleri toplam 2 milyon 824 bin 573,95 TL değerindeki çeşitli ürünleri gümrüğe beyan etmeden ülkeye soktuklarını söyledi.

Gümrük memurları tarafından otobüs duraklarında tespit edilen ürünler arasında cinsel gücü artırıcı ilaçlar, Mesir Macunu, araba yedek parçaları, bilgisayar ve telefon parçaları, kan şekeri ölçüm çubukları ile çeşitli kargo malzemelerinin bulunduğu belirtildi.

Polis, üç kişinin tutuklanarak 4 Eylül’de mahkemeye çıkarıldığını ve tutuklu yargılanmak üzere 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Polis, üç zanlının ifadelerinde cinsel gücü artırıcı ürünleri M.G için İstanbul’dan bir erkek şahıstan alarak KKTC’ye getirdiklerini söylediklerini aktardı.

Bu ifade üzerine M.G'nin Haspolat Polis Karakolu’na celp edildiğini belirten polis, zanlının 9 Eylül’de karakola gelerek teslim olduğunu söyledi.

Polis, KKTC vatandaşı olan M.G'nin 2018 yılında benzer bir suçtan hapislik cezası aldığını, ayrıca 2021 yılında işlediği benzer suçla ilgili askıda davası bulunduğunu belirterek teminat talep etti.

Mahkeme teminatla serbest bıraktı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışını yasakladı ve haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına emir verdi.

Mahkeme ayrıca Güleç’in 80 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.