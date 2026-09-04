Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Portakal, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 sıralarında Ercan Havalimanı Gelen Yolcu Terminali önünde, Türkiye’de sakin Ş.A., T.B. ve D.B.’nin yurt dışından beraberlerinde getirdikleri toplam 2 milyon 824 bin 573 TL 95 kuruş değerindeki cinsel gücü artırıcı ilaç (Kamagra), mesir macunu, araba yedek parçaları, bilgisayar parçaları, telefon parçaları, kan şekeri ölçüm çubukları ve çeşitli kargo malzemelerini gümrüğe beyan etmediklerini söyledi.

Polis, söz konusu malzemelerin Ercan Havalimanı Gelen Yolcu bölümünden geçirildiğini ve zanlıların otobüs duraklarında gümrük memurları tarafından tespit edildiklerini belirtti.

Zanlıların tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, temin edilmesi gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu kaydetti.

Polis, zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini, ülkeye turist olarak giriş yaptıklarını belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Ş.A., T.B. ve D.B.’nin 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.